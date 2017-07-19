Известный украинский актер призвал мириться с Россией

Народный артист Украины, актер театра и кино Алексей Горбунов призвал к примирению с Россией. По его словам, только это поможет закончить продолжающуюся уже более трех лет войну.

"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится, и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей – заканчивать войны вообще и находить выход", – передает слова артиста ТСН.

Вместе с тем он заявил, что не знает, сколько времени для этого может понадобиться. "Я не могу знать этого, я не политик. Но у меня сердце кровью обливается четвертый год. Я жду не дождусь, когда это все закончится", – добавил Горбунов.

Кроме того, актер выразил свой протест против запретных списков, в которые официальный Киев включает неугодных ему деятелей культуры и искусства. "Я уже три года об этом говорю – я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон", – сказал артист.

Он также отметил, что все его знакомые художники из России отзываются об Украине исключительно положительно, переживая за нее. Артист назвал россиян братьями.

Алексей Горбунов за всю свою актерскую карьеру снялся более чем в 120 фильмах. В их числе такие известные картины, как "Стиляги", "Обитаемый остров", "Каменская" и другие.

По состоянию на 2017 год Киев запретил въезд в страну почти 150 российским деятелям культуры и искусства. По мнению Службы безопасности Украины, они якобы угрожают национальной безопасности государства. Среди тех, кому запретили въезд, значатся Михаил Боярский, Валентин Гафт, Наталья Варлей, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также другие известные актеры, певцы, музыканты.

Самый резонансный запрет связан с именем представительницы России на "Евровидении" Юлии Самойловой, которая не смогла выступить на конкурсе из-за украинских властей, отказавшихся впускать ее в страну. Киев объяснил свой шаг тем, что девушка выступила в июне 2015 года в Крыму, который Украина отказывается признавать российской территорией.

