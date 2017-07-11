Помидоры названы причиной каннибализма
Эксперименты были проведены над гусеницами Spodoptera exigua, или малой совки. Их поместили в отдельные контейнеры с томатами, опрысканных в разной концентрации растительным гормоном метилжасмонатом. Вещество в растительном мире служит своеобразным "сигналом", которым растения "предупреждают" друг друга о нападении вредителей.
Оказалось, что чем выше концентрация этого гормона – тем целее остаются листья томатов. В контейнерах, где метилжасмоната не было или было мало, в ход шли листья. А вот там, где гормона было много, гусеницы поедали друг друга и игнорировали зелень, превращаясь под влиянием защитного растительного гормона в каннибалов, говорится в опубликованном биологами на сайте Phys.org пресс-релизе.
"Каннибалы не только приносят пользу растению, поедая друг друга, но они также уже не так едят растения – вероятно, потому что они уже сыты, съев других гусениц", – считают исследователи.
В следующих экспериментах биологи намерены выяснить – влияет ли каннибализм на скорость размножения вредителей. Также исследователей интересует процесс, в результате которого гусеницы отказываются от растительной пищи и переходят на поедание друг друга.
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