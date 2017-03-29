Правильное питание по знакам Зодиака

Учитывая современные проблемы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, правильное питание и здоровый образ жизни становятся актуальными как никогда. К счастью, это вполне в ваших силах. Зная свои сильные и слабые стороны с точки зрения астрологии, вы сможете подобрать себе здоровую стратегию питания, чтобы не дать недугам ни единого шанса.

Овен

Этот знак всегда в движении, потому он запросто забывает нормально поесть, довольствуясь бургером, чтобы заморить червячка. Избавьтесь от такой дурной привычки и обзаведитесь пакетиком с сухофруктами и орехами (усиливающими иммунную функцию), который должен быть всегда с вами. Вам, как мясоеду, нужен постный белок для поддержания организма, поэтому остановите свой выбор на органической говядине, птице и лососе.

Телец

Тельцу присуща тяга к сладкому и жирному. Вместо того чтобы поглощать кремовый торт, попробуйте легкий сорбет со свежей малиной. Или кусочек ананаса, так как это чудесное противовоспалительное средство, недружественно относящееся к микробам. Кроме того, вместо тяжелых салатных заправок используйте лимонный сок и немного оливкового масла, которое успокаивает и лечит желудочно-кишечный тракт.

Близнецы

Морковь – ваш союзник номер один. Одна морковка в день снижает риск развития легочных заболеваний в два раза, даже среди заядлых курильщиков. Клюква также хороша для дыхательной системы, которая является слабым местом Близнецов. Потребление кофеина в избытке может "сжечь" ваши надпочечники. Также сократите газированные напитки, а латте делайте на декофеинизированном кофе или перейдите на органический кофе без вредных химических добавок.

Рак

Раки, как правило, тяготеют к сытным продуктам, которые, к сожалению, не являются самыми здоровыми. Молочные продукты, в частности, могут быть для вас проблематичными. Замените сливки обезжиренным молоком, а также попробуйте обезжиренный или соевый замороженный йогурт с фруктами на десерт. Яблоки, свекла и свежий имбирный чай взбодрят вашу пищеварительную система, а брокколи и белокочанная капуста послужат хорошей профилактикой заболеваний толстой кишки.

Лев

Здоровье сердца имеет первостепенное значение для вас. Избегайте жареной пищи, так как это риск "загрязнения" и блокировки артерий. Мясо лучше запекать или тушить, а с птицы обязательно снимать кожу. Авокадо и оливковое масло снизит риск сердечных нарушений, а тушеные грибы и морковь с коричневым рисом сбалансируют высокое кровяное давление. Не повредит вам, кстати, немного черного шоколада и хорошего красного вина.

Дева

Большинство Дев продуманно относятся к питанию и выбирают органические продукты у местных фермеров. Прежде всего, вы должны сосредоточиться на здоровье нервной системы, как вашего слабого звена. Налегайте на салаты с яблоками и сельдереем, сбрызнув их арахисовым или миндальным маслом – так вы получите прекрасное средство от хронической усталости.

Весы

Весам следует заботиться о поддержании стабильного уровня сахара. Начните свой день с белка в виде яиц или протеинового напитка с фруктами. Откажитесь от сладкого полдника в пользу орехов. Тяжелый углеводный обед может привести к быстрой утомляемости, потому выберите салат с рыбой (лосось, тунец). А для любителей японской кухни очень рекомендуется мисо-суп с морскими водорослями на ужин.

Скорпион

Скорпионы склонны к накоплению лишнего веса, преимущественно в районе живота. Это говорит о слабом пищеварении и дисбалансе выделительной системы. Регулярно взбадривайте кишечник с помощью семян льна, добавляя их в завтрак. Введите в меню супы с брокколи и белокочанной капустой для профилактики болезней желудка и кишечника. Темный виноград очистит печень и почки; а голубика – поджелудочную железу.

Стрелец

Этот огненный знак не знает покоя, потому склонен к выгоранию. Защитите свои надпочечники, добавив в свежевыжатый апельсиновый сок столовую ложку спирулины, и выпивайте его за завтраком вместо кофе. Откажитесь от сыра и сливок в любимых вами пряных блюдах. А еще этому знаку нужно быть осторожным с томатами, картофелем и баклажанами и потреблять их умеренно.

Козерог

Вам рекомендуется употребление в пищу продуктов с высоким содержанием кальция (яблоки, артишок и инжир), так ваш знак склонен к костным недугам. Капуста очень эффективна против остеопороза, а рыба (сардина, лосось) служит профилактикой ревматоидного артрита. Также включите в рацион бананы, ростки пшеницы и люцерны.

Водолей

Ваша нервная система работает на высокой частоте, потому вам предписаны "стабилизирующие" продукты. В завтраке должен присутствовать постный белок: возможно, соевые продукты или бекон с яйцами и кусочком авокадо. Обратите внимание на кровеносную систему и увеличьте потребление свеклы, капусты и сельдерея, а также темного винограда.

Рыбы

Вы склонны к простудам и проблемам с дыханием из-за слабой иммунной системы. Добавьте в рацион побольше брокколи, моркови и клюквы, а также семена льна. Чеснок – ваш лучший друг; он эффективно работает и как противоотечное средство, и как противовоспалительное. Из напитков остановитесь на чистой воде с лимоном, чтобы очистить организм от токсинов.