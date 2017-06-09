Кличко выдал новый перл после скандала с особняками

Все, что было нужно задекларировать по закону, киевский мэр задекларировал. По словам Виталия Кличко, как он заработал деньги, знает весь мир, и нечего "жевать воздух".

Виталий Кличко должным образом задекларировал свое имущество и передал информацию Национальному антикоррупционному агентству Украины (НАБУ). Так, по крайне мере, заявил сам киевский мэр, когда разгорелся скандал по поводу его неучтенного имущества, в частности, принадлежащих ему домов в Гамбурге и Лос-Анджелесе.

"Что касается "сенсации" о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию. Это их работа – проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять даже когда дела фактически нет и когда заставляют делать это повторно… А любителям "жевать воздух" скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно", – написал Кличко в Facebook.

Напомним, скандал разгорелся после публикации на сайте украинского отдела "Радио свобода" журналистского расследования. Программа "Схемы" рассказала о принадлежащих Виталию Кличко особняках за рубежом. Как ранее сообщали Dni.Ru, активисты взывали к НАБУ и требовали возбудить уголовное дело в отношении Кличко еще в 2016 году. Нарушителю за указание недостоверной информации об имеющейся недвижимости грозит уголовная ответственность.