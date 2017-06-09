Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Общество

Кличко выдал новый перл после скандала с особняками

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Julian Stratenschulte
Все, что было нужно задекларировать по закону, киевский мэр задекларировал. По словам Виталия Кличко, как он заработал деньги, знает весь мир, и нечего "жевать воздух".
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Виталий Кличко должным образом задекларировал свое имущество и передал информацию Национальному антикоррупционному агентству Украины (НАБУ). Так, по крайне мере, заявил сам киевский мэр, когда разгорелся скандал по поводу его неучтенного имущества, в частности, принадлежащих ему домов в Гамбурге и Лос-Анджелесе.

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"Что касается "сенсации" о якобы расследовании моих якобы незадекларированных домов. НАБУ проверяет мою декларацию. Это их работа – проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять даже когда дела фактически нет и когда заставляют делать это повторно… А любителям "жевать воздух" скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно", – написал Кличко в Facebook.

Напомним, скандал разгорелся после публикации на сайте украинского отдела "Радио свобода" журналистского расследования. Программа "Схемы" рассказала о принадлежащих Виталию Кличко особняках за рубежом. Как ранее сообщали Dni.Ru, активисты взывали к НАБУ и требовали возбудить уголовное дело в отношении Кличко еще в 2016 году. Нарушителю за указание недостоверной информации об имеющейся недвижимости грозит уголовная ответственность. 

Автор: Алексей Минин9 июня 2017, 12:11

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