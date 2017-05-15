Кличко оторвался под Бритни Спирс
Позитивное видео выложила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева. На кадрах видно, как волонтеры поддерживают радостными криками "выступление" мэра Киева. Молодые люди хлопают и подпевают, в то время как Кличко на сцене исполняет зажигательный танец.
Кличко привітав і подякував волонтерам Євробачення та станцював з ними фан-ап. pic.twitter.com/TACKyNxJEs— Oksana Zinovieva (@zin0ksana) 14 мая 2017 г.
Певица рассказала о грехе, который не может себе простить
Павел Климкин пугает нашу страну Вашингтоном
Экс-возлюбленная хоккеиста рассказала о подвижках в их отношениях
Артистка мюзиклов показала округлившийся живот