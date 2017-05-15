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Кличко оторвался под Бритни Спирс

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Julian Stratenschulte
Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил волонтеров за работу на "Евровидении-2017". Но этим градоначальник не ограничился, станцевав с молодежью под песню Бритни Спирс.
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Позитивное видео выложила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева. На кадрах видно, как волонтеры поддерживают радостными криками "выступление" мэра Киева. Молодые люди хлопают и подпевают, в то время как Кличко на сцене исполняет зажигательный танец.

Автор: Людмила Фоканова15 мая 2017, 09:58

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