Ученые раскрыли происхождение негров и азиатов

Шведские ученые раскрыли новые подробности происхождения негров и азиатов. В частности, согласно результатам исследования, первое разделение Homo Sapiens на группы, позднее ставшие расами (в том числе монголоидными и австралоидными), произошло более 260 тысяч лет назад.

Специалисты проанализировали ДНК, полученных из останков семи древних обитателей территории Квазулу-Натал, восточной провинции ЮАР, передает Lenta.ru. Трое из них жили около двух тысяч лет назад, а еще четверо являются представителями Железного века (от 1200 года до нашей эры до 340 года нашей эры. – Прим. Ред.).

Предтечи современного человека из первой группы оказались охотниками-собирателями. Ученые установили, что генетически они близки к бушменам – общей группе, включающей в себя ряд южноафриканских народов. Ее представители обладают древнейшей Y-хромосомной гаплогруппой.

Остальные четверо древних людей при жизни были фермерами. Их ДНК свидетельствует о генетической близости к современным носителям языка банту. Сейчас они проживают на территории Африки, южнее Сахары. Более того, ученые также провели генетический анализ останков мальчика, жившего две тысячи лет назад в районе побережья у города Баллито в ЮАР.

В результате исследования эксперты зафиксировали, что в ДНК охотников-собирателей из Африки не оказалось следов генетического смешения с представителями восточно-африканских и евразийских групп, которые прибыли в этот регион в первом тысячелетии нашей эры. Следовательно, по словам ученых, обитатели территории Квазулу-Натал отделились от предков современных бушменов более 260 тысяч лет назад.

Добавим, что первые современные люди, по словам ученых, появились в южной части Африки. Возраст самых ранних останков человека разумного, найденных в Эфиопии, составляет примерно 190 тысяч лет. Ранее предполагалось, что древнейшее разделение Homo sapiens на отдельные группы произошло около 160-100 тысяч лет назад.