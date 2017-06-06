Звезда фильмов для взрослых пошла в депутаты ради бомжей

На место в парламенте Франции претендует бывшая звезда порно Эстер Койман. Она снималась в фильмах для взрослых и известна как Зара Уайтс.

Койман в 90-х снималась для журналов Playboy и Penthouse и играла в "горячих" фильмах, в частности, с участием популярного итальянского порноактера Рокко Сиффреди.

Однако она не отвергает свое прошлое. "Иногда меня узнают на улице, но все меньше и меньше", – рассказала она. "Я не стыжусь! Это было частью моей жизни, правда, она прошла быстро: два жестких года между моими 20 и 22 годами…" – приводит газета слова актрисы.

В политическом будущем Койман видит себя борцом "за жизнь" и планирует заниматься защитой животных, а также проблемами бездомных и бедных. "Я хочу бороться с плохими условиями жизни и бедностью, но также побудить народ к осознанию страданий животных", – рассказала женщина, посвятившая себя этим проблемам после ухода из кинематографа.

Надо сказать, это не первый случай, когда к власти приходят звезды фильмов для взрослых. Легендарная итальянская порноактриса Чиччолина просто ворвалась в политику и в 1987 году прошла в парламент.

В 2012 году известная французская порнозвезда Селин Бара выдвинула свою кандидатуру на парламентских выборах. Тогда 33-летняя актриса, которая снялась почти в 200 фильмах, вместе с мужем создала ультралевое движение "атеизма и свободы". Бара поддержала легализацию проституции в специально отведенных для этого местах, выступила за 30-часовую рабочую неделю и национализацию всех банков Франции.

Первый тур голосования на парламентских выборах во французской метрополии пройдет 11 июня, второй – 18 июня. Станет ли всесторонне знающая жизнь актриса депутатом, решат французские избиратели, которые известны своими широкими взглядами.