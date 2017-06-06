Почему украинский теплоход совершил неожиданный маневр в Черном море

"Генерал Ватутин" покинул порт города Вилково Одесской области и направился в сторону Крыма. Обогнув полуостров, лайнер повернул к Ростову-на-Дону. Причиной смена курса стала продажа теплохода.

В Черном море украинский теплоход вдруг совершил маневр, который Киев ничем не может объяснить. Круизный лайнер "Генерал Ватутин", приписанный к украинскому Херсону и ходящий под украинским вымпелом, направляясь в Одессу из порта Вилково вдруг сменил курс, пишет "Газета.ру".

1 июня "Генерал Ватутин" вышел из Киева. 5 июня теплоход покинул порт города Вилково Одесской области и направился к Одессе. Вдруг лайнер круто взял в сторону Крыма и сейчас, уже обогнув ЮБК, держит курс на Ростов-на-Дону. В круизной компании в растерянности: объяснить маневр теплохода там ничем не могут.

На борту лайнера на момент выхода корабля из Вилково оставался только экипаж – 13 украинцев. Также на борту находились пятеро россиян. Оказалось, что "Ватутин" вышел из Киева в Херсон, после направился в Измаил, а в Молдавии корабль продали сейшельской фирме. При продаже корабля было два условия: не заходить в крымские порты и обязательно сменить название на любое другое.

Происходит что-то непонятное: украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» изменил курс, и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону pic.twitter.com/qz76Zb9yMk — Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 6 июня 2017 г.

Капитан "Ватутина", по информации от близкого к событиям источника, связался с российскими пограничниками. Маршрут и место стоянки теплохода уже определены.