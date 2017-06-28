Французский генерал летал на штурмовике на дачу

Во Франции проверят генерала военной авиации Ришара Ребула. Предположительно, он летал на реактивном штурмовике на дачу в Провансе.

Генерал не менее десяти раз летал без соответствующих разрешений. Не исключено, что Ришар Ребул использовал в личных целях легкий реактивный штурмовик третьего поколения Alpha Jet.

Начальник штаба ВВС генерал Андре Ланата обратился в инспекцию, которая начала разбирательство 23 июня. Французские ВВС в основном используют штурмовик для подготовки летчиков-истребителей, передает "Би-би-си".

Ранее российский летчик Игорь Сулим, который почти год трудится в одной из китайских авиакомпаний, поделился впечатлениями от работы. Наши специалисты в КНР ценятся высоко, отметил он.

Сулим похвалил условия труда в Поднебесной. По его словам, разница видна во всем – в состоянии лайнеров, отношении к персоналу, вопросах безопасности, организации труда и отдыха летного состава.

Как писали Dni.Ru, российские летчики перебираются работать в КНР, Индию и Вьетнам. Китайские авиакомпании готовы платить квалифицированным иностранным пилотам 17-25 тысяч долларов. Норма налета в месяц – 80 часов, что на десять часов больше, чем в России. Отпуск – 96 дней и более против 90 российских.