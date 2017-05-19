Китайские летчики унизили американцев в небе

Власти США сообщили об инциденте в небе над Восточно-Китайским морем. По их данным, два китайских истребителя глумились над пилотом американского самолета.

Официальный представитель ВВС США подполковник Лори Ходж сообщила, что китайские военные унизили американского пилота, управлявшего самолетом радиационной разведки WC-135. Истребители Су-30 приблизились к воздушному судну на расстояние около 50 метров, при этом один из них летел вверх днищем прямо над WC-135.

По словам Ходж, китайские военные действовали непрофессионально, передает СNN. Она заявила, что Пентагон расследует инцидент. "Проблема с Китаем решается через соответствующие военные и дипломатические каналы", – добавила представитель ВВС США.

Похожий случай произошел в феврале 2017 года. Американский военный самолет P-3 Orion едва не столкнулся с лайнером-разведчиком КНР KJ-200 над Южно-Китайским морем. Чтобы избежать катастрофы, пилоту пришлось изменить курс.

В сентябре 2015 года пилоты ВВС США пожаловались на китайский истребитель-перехватчик, который, как им показалось, совершил опасный маневр. Это стало поводом для резких высказываний со стороны американских властей в адрес политики Поднебесной.