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Китайские летчики унизили американцев в небе

Фото: instagram.com/deptofdefense
Власти США сообщили об инциденте в небе над Восточно-Китайским морем. По их данным, два китайских истребителя глумились над пилотом американского самолета.
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Официальный представитель ВВС США подполковник Лори Ходж сообщила, что китайские военные унизили американского пилота, управлявшего самолетом радиационной разведки WC-135. Истребители Су-30 приблизились к воздушному судну на расстояние около 50 метров, при этом один из них летел вверх днищем прямо над WC-135.

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По словам Ходж, китайские военные действовали непрофессионально, передает СNN. Она заявила, что Пентагон расследует инцидент. "Проблема с Китаем решается через соответствующие военные и дипломатические каналы", – добавила представитель ВВС США. 

Похожий случай произошел в феврале 2017 года. Американский военный самолет P-3 Orion едва не столкнулся с лайнером-разведчиком КНР KJ-200 над Южно-Китайским морем. Чтобы избежать катастрофы, пилоту пришлось изменить курс.

В сентябре 2015 года пилоты ВВС США пожаловались на китайский истребитель-перехватчик, который, как им показалось, совершил опасный маневр. Это стало поводом для резких высказываний со стороны американских властей в адрес политики Поднебесной.

Автор: Светлана Сидорчук19 мая 2017, 08:32

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