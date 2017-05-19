Китайские летчики унизили американцев в небе
Официальный представитель ВВС США подполковник Лори Ходж сообщила, что китайские военные унизили американского пилота, управлявшего самолетом радиационной разведки WC-135. Истребители Су-30 приблизились к воздушному судну на расстояние около 50 метров, при этом один из них летел вверх днищем прямо над WC-135.
По словам Ходж, китайские военные действовали непрофессионально, передает СNN. Она заявила, что Пентагон расследует инцидент. "Проблема с Китаем решается через соответствующие военные и дипломатические каналы", – добавила представитель ВВС США.
Похожий случай произошел в феврале 2017 года. Американский военный самолет P-3 Orion едва не столкнулся с лайнером-разведчиком КНР KJ-200 над Южно-Китайским морем. Чтобы избежать катастрофы, пилоту пришлось изменить курс.
В сентябре 2015 года пилоты ВВС США пожаловались на китайский истребитель-перехватчик, который, как им показалось, совершил опасный маневр. Это стало поводом для резких высказываний со стороны американских властей в адрес политики Поднебесной.
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