"Бессмертный полк" в Саратове собрал 80 тысяч человек

На акцию "Бессмертный полк" в Саратове вышли более 80 тысяч человек. Среди идущих с портретами своих родных было много детей и молодежи.

Шествие растянулось по Московской улице от железнодорожного вокзала до центральной площади Саратова. Многие жители города на Волге участвовали в акции целыми семьями. Они несли портреты своих родных и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Я пришла на шествие с портретом моего отца Бориса Андреевича Калинчикова. Он воевал под Курской дугой, прошёл всю войну. Прожил до 78 лет и вырастил нас. Я участвовала в шествии, чтобы почтить память наших родственников и всех, кто воевал в Великой отечественной войне. Светлая память о них должна жить вечно", – рассказала участница "Бессмертного полка" Валентина Калинчикова.

"Для меня быть здесь и нести портрет моего дедушки – это честь. Мы всегда будем помнить этот подвиг, благодаря которому мы с вами живем", – говорит Юлия Пономарева.

"Если мы войну забудем, вновь придет война" эти замечательные слова Роберта Рождественского подчеркивают важность акции "Бессмертный полк", – рассказала Герой Труда России, учитель истории и обществознания лицея математики и информатики Людмила Корнилова. Ее ученики считают огромной честью стать участниками парада Победы, подарить цветы ветеранам войны.





Среди идущих с портретами своих родных – много детей. Школьница Алина рассказала, что ее прадед был танкистом: "Мой прадедушка Леоничев Фёдор Федорович погиб в танке в 1943 году. Я пришла, чтобы показать, что память о наших героях жива, и мы сделаем всё, чтобы очень долго ее хранить и передавать своим потомкам", – поделилась Алина.

Акция "Бессмертный полк" прошла в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. В Москве ее участниками стали более 750 тысяч человек, во главе колонны прошел президент России Владимир Путин. С каждым годом география проведения шествий "Бессмертного полка" расширяется, акция завоевывает сердца людей во многих странах мира.