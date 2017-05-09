График отключения горячей воды сдвинули из-за холодов

В Москве перенесено начало профилактического отключения горячей воды в жилых дома. Такое решение было принято в связи с аномальной низкой температурой воздуха.

"В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая", – цитирует "Интерфакс" заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Не исключено, что позже погода может снова внести коррективы в планы коммунальщиков.

