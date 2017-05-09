Минобороны развеяло слухи о казни офицера ФСБ в Сирии

Боевики запрещенного в России "Исламского государства" опубликовали видео казни мужчины, которого называли сотрудником ФСБ. В Министерстве обороны опровергли сообщения о том, что на ролик запечатлен российский военнослужащий.

"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", – сообщили в ведомстве. В Минобороны осудили руководство отдельных СМИ, которые распространяют в сети вбросы террористических группировок.

