В российском молоке нашли вирус энцефалита

Роспотребнадзор предупредил россиян о вирусе энцефалита в сыром молоке коз. В некоторый районах страны клещи начали нападать на мелкий рогатый скот.

"В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко", – сообщили РИА Новости в ведомстве. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что молоко нужно прокипятить.

