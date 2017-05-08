В российском молоке нашли вирус энцефалита

Роспотребнадзор предупредил россиян о вирусе энцефалита в сыром молоке коз. В некоторый районах страны клещи начали нападать на мелкий рогатый скот.
"В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко", – сообщили РИА Новости в ведомстве. Сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что молоко нужно прокипятить.
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