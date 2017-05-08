Когда закончатся майские снегопады
В Москве и Подмосковье обильные осадки ожидаются как и 8, и 9 мая. В День Победы в столице и в ближайших городах будет идти снег с дождем. Ситуацию может исправить авиация: самолеты ВКС будут разгонять облака специальными реагентами в течение 24 часов.
Однако температура в любом случае останется низкой. К началу парада на Красной площади столбик термометра остановится на отметке в +2 градуса, в течение дня ожидается потепление до +8 градусов.
ВОСЬМОЕ МАЯ И НА УЛИЦЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СНЕГ— Морг (@lemorgo) 8 мая 2017 г.
(надеюсь видно эти белые хлопья) pic.twitter.com/wnNCpFJ9EO
Тем не менее, синоптики уверены, что дождливая погода будет наблюдаться в Москве в течение всего месяца. Долгожданное потепление, с которым в столице и области закончатся снегопады, стоит ожидать только к концу мая.
По данным метеорологов, уже к 20 мая температура воздуха достигнет отметки в +26 градусов. На следующей день потеплеет почти до +30, передает "Газета.ru".
8 мая - снег, ё-маё !!!! @ST_OLEG_ST1972 @Ramboff_713 @dibart1 @hankalenok pic.twitter.com/w9uaVzIrb4— olga m (@olgaM212) 8 мая 2017 г.
Важно отметить, что в Москве значительно холоднее, чем в северной столице. В Санкт-Петербурге 8 и 9 мая столбик термометра в течение дня будет колебаться в районе +6...+8 градусов.
Снег ❄️:)" pic.twitter.com/91qlrHFZWa— Barbara��Sulimo (@SulimoB) 8 мая 2017 г.
Примадонна поставила Сергею Челобанову условие
Звезду "Дома-2" обозвали "тощим скелетом в трусах"
В Киеве 7 мая пройдет торжественная церемония открытия "Евровидения-2017"
Певица приоткрыла тайну своей личной жизни