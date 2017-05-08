Когда закончатся майские снегопады

Непогода со всей силой обрушилась на Москву в начале мая: температура воздуха в столице опустилась даже ниже, чем в Санкт-Петербурге. Жители Центральной части России гадают, когда же закончатся майские снегопады.

В Москве и Подмосковье обильные осадки ожидаются как и 8, и 9 мая. В День Победы в столице и в ближайших городах будет идти снег с дождем. Ситуацию может исправить авиация: самолеты ВКС будут разгонять облака специальными реагентами в течение 24 часов.

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Однако температура в любом случае останется низкой. К началу парада на Красной площади столбик термометра остановится на отметке в +2 градуса, в течение дня ожидается потепление до +8 градусов.

ВОСЬМОЕ МАЯ И НА УЛИЦЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СНЕГ

(надеюсь видно эти белые хлопья) pic.twitter.com/wnNCpFJ9EO — Морг (@lemorgo) 8 мая 2017 г.

Тем не менее, синоптики уверены, что дождливая погода будет наблюдаться в Москве в течение всего месяца. Долгожданное потепление, с которым в столице и области закончатся снегопады, стоит ожидать только к концу мая.

По данным метеорологов, уже к 20 мая температура воздуха достигнет отметки в +26 градусов. На следующей день потеплеет почти до +30, передает "Газета.ru".

Важно отметить, что в Москве значительно холоднее, чем в северной столице. В Санкт-Петербурге 8 и 9 мая столбик термометра в течение дня будет колебаться в районе +6...+8 градусов.