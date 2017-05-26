Ненавидящий людей кот завел Instagram

У сфинкса по кличке Кайро теперь есть свой аккаунт в социальных сетях Facebook и Instagram. Этот кот уже прославился в интернете тем, что в его выражении лица видна ненависть ко всему человеческому роду.

"Я нахальный и злой сфинкс, живущий в Канаде", – написано в описании к странице кота в Instagram. Примечательно, что хозяйка Кайро называет его гремлином из-за непонятных звуков, которые питомец издает вместо мяуканья.

Публикация от Cairo of Shaisphynx�� (@cairosphynx) Май 20 2017 в 2:15 PDT

Владелица сфинкса регулярно публикует фотографии и видеозаписи с Кайро в социальных сетях, комментируя их шутками о ненавистном взгляде питомца. "Не отвлекай меня! Я искусаю твое лицо каждым из своих семи зубов!" – написала она.

Публикация от Cairo of Shaisphynx�� (@cairosphynx) Май 25 2017 в 10:08 PDT

Добавим, что хозяйка Кайро путешествует по миру вместе со своим питомцем. В частности, вместе со сфинксом она сплавлялась на каяке и гуляла по пустынному каньону. "Койоты? Они всего лишь слюнявые, вшивые и глупые дикие животные", – прокомментировала она одну из фотографий, сопроводив ее хэштегом "#путешествующийкот".

Публикация от Cairo of Shaisphynx�� (@cairosphynx) Мар 21 2017 в 7:03 PDT

За непродолжительное время существования аккаунта на страницу Кайро подписались уже 18 тысяч человек. Каждая фотография или видеозапись с домашним питомцем набираем минимум тысячу лайков.

Публикация от Cairo of Shaisphynx�� (@cairosphynx) Май 4 2017 в 6:29 PDT

Тем не менее, далеко не всем понравился подписчикам аккаунта ненавидящий людей сфинкс. "Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел", – призналась jennalyn98. "Во сне мне приснилось, что я хочу такого кота. Что со мной не так?" – написала celestemart.

Публикация от Cairo of Shaisphynx�� (@cairosphynx) Апр 24 2017 в 6:13 PDT

Напомним, не менее популярным в Сети является кот турецкого музыканта Сарпера Думана, который завоевал любовь своих фанатов неподдельной любовью к искусству. Мужчина опубликовал видеозапись, на которой видно, как кот наслаждается игрой своего хозяина на пианино.