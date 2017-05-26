В центре Москвы собрали первых лиц России

Во дворе музея военной формы Российского военного исторического общества в Петроверигском переулке в центре Москвы появилась Аллея правителей, передает Lenta.ru. В скульптурном парке установлены 35 бюстов работы Зураба Церетели – от Рюрика до руководителя Временного правительства. При этом министр культуры России Владимир Мединский подчеркнул, что композиция будет дополнена и последующими первыми лицами государства, поскольку история страны едина и неделима.