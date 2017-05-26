В Московском зоопарке родились два толстых лори

В Московском зоопарке в семье толстых лори произошло пополнение. У краснокнижных животных родились два малыша, пишет "Комсомольская правда".

Увидеть всю семью можно в павильоне "Обезьяны". Лори относятся к приматам, иногда их называют полуобезьянами. В природе животные обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Родители новорожденных, Яша и Лаванда, в прошлом году были изъяты в аэропорту Домодедово у контрабандистов.

