В Московском зоопарке родились два толстых лори

В Московском зоопарке в семье толстых лори произошло пополнение. У краснокнижных животных родились два малыша, пишет "Комсомольская правда".
Увидеть всю семью можно в павильоне "Обезьяны". Лори относятся к приматам, иногда их называют
полуобезьянами. В природе животные обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Родители новорожденных, Яша и Лаванда, в прошлом году были изъяты в аэропорту Домодедово у
контрабандистов.
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