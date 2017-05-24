Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку
Нарастить кожу на сильно поврежденной кисти взялся ортопед и травматолог из местного госпиталя Борис Брандао, передает "Экспресс-газета". Он вшил руку пострадавшего в своеобразный карман в животе и оставил ее в таком положении на 42 дня. В итоге кисть обросла кожей, однако стала выглядеть как боксерская перчатка из кожи. Теперь мужчина надеется, что при помощи следующей операции сможет разделить пальцы.
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