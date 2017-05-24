Хирурги превратили кисть бразильца в боксерскую перчатку

Житель бразильского города Сан-Луджеру Карлос Мариотти едва не лишился руки, когда она попала в движущийся механизм на заводе. Ему удалось вытащить конечность, однако та серьезно пострадала. Врачи настаивали на ампутации.

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