Мужчины сокращают число образованных девушек

Американские ученые выявили главную причину, по которой студентки инженерных специальностей бросают учебу. Согласно результатам исследования, это происходит в том случае, если научным руководителем девушек становится мужчина.

Специалисты выяснили, что женщины получают степень бакалавра в сфере инженерии и технологий гораздо реже мужчин – 13% против 33%, передает phys.org. При этом примерно 56% студентов, обучающихся по этим направлениям, женского пола. Ученые сделали вывод, что девушки зачастую бросают учебу после окончания семестра.

Среди главных причин самовольного отчисления бывшие студентки указали на то, что их научным руководителем в период обучения был мужчина. По их словам, они чувствовали "недружелюбность" или "враждебность" ментора по отношению к ним. Также они отметили, что их попытки наладить отношения с преподавателем не достигли успеха.

Около 18% девушек, чьим научным руководителем оказался мужчина, после окончания учебного года отказались продолжить обучение. Еще примерно 11% студенток покинули учебное заведение из-за того, что им и вовсе не назначили ментора.

Тем не менее, отметим, что часто девушки бросают учебу, решив прославиться какими-либо альтернативными путями. В частности, студентка из Ульяновска Диана Шурыгина отправилась в столицу на съемки шоу "Пусть говорят", совершенно забыв о вузе. Позднее директор учебного заведения Асхат Рахимов заявил, что скандально известной жертве изнасилования, вероятнее всего, придется остаться на второй год. "Диана отсутствовала почти весь семестр, не знаю уж – по уважительной причине или как… Она не была на занятиях с февраля. Слышал, что уехала в Москву, чем-то там занималась", – рассказал он.