Что известно о новой возлюбленной Шепелева

Телеведущий Дмитрий Шепелев был замечен в одном из столичных кафе с эффектной блондинкой. Парочка постоянно обнималась и держалась за руки. Dni.Ru решили выяснить, кто покорил сердце Шепелева.

Спутницей Дмитрия, по данным PeopleTalk, является Екатерина Тулупова. Девушка родилась в Екатеринбурге, семь лет посещала художественную школу, участвовала во многих выставках, в том числе и международных.

Позже был переезд во Владивосток, где Екатерина некоторое время проучилась на журфаке, но вскоре бросила учебу и приехала покорять столицу, поступив в Московский энергетический институт. Там она выбрала факультет дизайна.

"Во Владивостоке, где я тогда жила, факультет дизайна и архитектуры не был представлен так, как в столичных вузах, поэтому после окончания школы я начала учиться журналистике. Потом был переезд в Москву, и я поняла, что хочу следовать своему призванию. Поступила в Московский энергетический институт. Это была не мечта и не внезапное желание стать дизайнером. Это было призвание с детства", – рассказывала в интервью Cosmo сама Тулупова.

Закончив обучение в столице она направилась в Милан, где прослушала курсы в техническом университете по специальности "дизайн интерьера". С 2007 года Екатерина работала в качестве дизайнера интерьеров в бюро России и Италии. "Я работала в студии Умберто Занетти. Сделала несколько экспозиций для фотографа Габриэля Базилико", – говорила Тулупова.

В августе 2011 года вместе с архитектором Олесей Ситниковой Екатерина Тулупов основала собственную студию "Арх.Предмет". Однако сейчас все упоминания о Тулуповой, как об основателе, удалены.

"Екатерина создает современную авторскую интерпретацию интерьерных стилей XX века как в России, так и за рубежом. Входит в список лучших дизайнеров России по версии AD", – так описывает работу Тулуповой один из сайтов о ремонте и дизайне.



В настоящее время Екатерина вместе со своей коллегой Алиной устраивают завтраки, во время которых обсуждают с гостями полезные темы, по типу тайм-менеджмента. Девушки даже создали женский клуб "Креативные завтраки". При этом Тулупова достаточно закрыта, девушка не хвастается своими достижениями и фото в соцсетях.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Ноя 25 2016 в 1:06 PST

Как писали Dni.Ru, 21 апреля, папарацци застали Дмитрия в одной из кофеин Москвы. С ним была красивая блондинка. Сидя за столиком молодые люди активно флиртовали, держались за руки и обнимались.