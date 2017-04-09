Названа дата похорон Георгия Гречко

Похороны советского космонавта Георгия Гречкой пройдут 11 апреля на Троекуровском кладбище. Там же состоится церемония прощания с Героем Советского союза, рассказал источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли.
Напомним, Георгий Гречко скончался 8 апреля. Официальной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность.
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