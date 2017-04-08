Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью

Дочь известного космонавта Георгия Гречко Ольга рассказала о последних минутах жизни летчика. По ее словам, герой скончался из-за хронических заболеваний.

Смерть космонавта Гречко наступила в 6:40 утра. Дважды Герой Советского союза скончался в московской 81-й городской клинической больнице имени Вересаева.

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Дочь Георгия Гречко Ольга рассказала, что космонавт умер из-за хронических заболеваний. По ее словам, летчик улыбался в последние минуты своей жизни. "Он сильный был. И вот мама была с ним и он целовал ей руку и улыбался. Он нас всех любит", – цитирует Ольгу телеканал РЕН ТВ.

Обстоятельства смерти стали известны и первому вице-президенту Федерации космонавтики России Олегу Мухину. По его словам, космонавт сохранял здравый рассудок перед смертью. "Две недели назад общались с ним, но говорил, что здоровье плохое", – цитирует его Life.ru.

Напомним, Георгий Гречко умер утром 8 апреля. Официальной причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность.

Накануне, 7 апреля, в Сети появились сообщения о госпитализации космонавта. Как писали Dni.Ru, позже его дочь опровергла эту информацию.

Георгий Гречко – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он летал в космос трижды – в 1975, 1978 и 1985 годах. Интересно, что последний полет Гречко совершил уже в преклонном возрасте: ему было 54 года. Космонавт увлекался гонками, прыжками с парашютом, а также стрельбой и коллекционированием марок.