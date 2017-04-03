Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в Смоленске, произошедшей 10 апреля 2010 года. В связи с этим польское ведомство намерено допросить сотрудников авиалиний.

В отношении россиян сформированы новые обвинения. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек.

Он подчеркнул, что авиадиспетчеры умышленно провоцировали экипаж на крушение воздушного судна, передает URA.RU. "Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", – цитирует замгенпрокурора Польши РИА Новости.

Теперь Варшава намерена обратиться к Москве с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров. Юридическое предъявление обвинений сотрудникам авиалиний возможно в рамках сотрудничества с Россией в соответствии с Конвенцией о правовой помощи.

В свою очередь в Кремле заявили, что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этим делом занимаются и российские следственные органы, а обстоятельства катастрофы уже исследованы.

Напомним, согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также представители высшего военного командования страны и высокопоставленные чиновники, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Жертвами крушения стали 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

