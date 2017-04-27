Красную площадь закроют на шесть дней

В Москве Красная площадь будет закрыта для посещения с 4 по 9 мая. Это связано с подготовкой центра столицы к торжественным мероприятиям, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, передает "Газета.ru".

Кроме того, в рамках репетиции парада Победы в центре Москвы были перекрыты порядка 20 улиц. Как писали Dni.Ru, это отрицательно сказалось на дорожной обстановке в столице.