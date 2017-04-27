Писатель Веллер устроил скандал в прямом эфире
Запись инцидента была опубликована на видеохостинге YouTube. Сначала Веллер начал критиковать ведущую программы Ольгу Бычкову, а затем швырнул в нее микрофон и кружку с водой, передает Lenta.ru. После этого писатель вскочил и вышел из студии, обозвав на прощание журналистку "тупой скотиной". Стоит отметить, что ведущая довольно быстро пришла в себя и продолжила эфир.
Ранее Веллер оскандалился на съемках политического ток-шоу "Право голоса". В разгар обсуждения писатель также не смог сдержать эмоций и бросил в голову ведущему стакан.
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