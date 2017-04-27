В России признали Церковь летающего макаронного монстра

Министерство юстиции России официально признало деятельность Церкви летающего макаронного монстра, расположенной в Нижнем Новгороде. Организация была внесена в религиозную группу реестра Главного управления, передает сайт "Комсомольская правда".
Церковь попросил зарегистрировать лидер нижегородских пастафариан Михаил Иосилевич. Напомним, первый храм религиозной группы появился в Нижнем Новгороде в марте 2016 года.
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