Генерала МВД Сугробова посадили на 22 года

Мосгорсуд вынес вердикт по делу бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова. Генерал был признан виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества – его посадили на 22 года, передает ТАСС.

Напомним, на Сугробова и его сообщников завели дело в 2014 году. По версии следствия, преступники пытались подставить сотрудника ФСБ, выдав себя за предпринимателей и попросив силовика обеспечить "крышу" за десять тысяч долларов в месяц.