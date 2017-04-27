Подобравшуюся к серфингистам акулу сняли на видео

Видеоролик австралийского фотографа Дэвида Финлея может претендовать на звание одной из самых напряженных документальных короткометражек среди триллеров. Автор снимал пляж Киамы и его окрестности при помощи дрона, когда заметил, что рядом с ничего не подозревающими серфингистами плавает акула.

прочитано 810 раз