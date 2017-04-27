Подобравшуюся к серфингистам акулу сняли на видео
Остросюжетности ролику добавил тот факт, что фотограф никак не мог предупредить молодых людей о таившейся под водой опасности. Впрочем, акула в конце концов отплыла от серфингистов. О хищнике Дэвид Финлей сообщил береговой охране, а снятым видео поделился с пользователями Сети, передает РИА Новости.
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