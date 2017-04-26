В Турции нашли гроб с телом российского генерала

Во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган рабочие обнаружили гроб с телом русского генерала. На месте раскопок работают специальные службы и сотрудники местных музеев.

Археологи предполагают, что генерал жил 140 лет назад, передает Hurriyet. Регион, в котором велись работы, находился в составе Российской империи после войны в 1878 году.