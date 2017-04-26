В Турции нашли гроб с телом российского генерала

Во время строительных работ в турецкой провинции Ардаган рабочие обнаружили гроб с телом русского генерала. На месте раскопок работают специальные службы и сотрудники местных музеев.
Археологи предполагают, что генерал жил 140 лет назад, передает Hurriyet. Регион, в котором велись работы, находился в составе Российской империи после войны в 1878 году.
Skeleton of ‘Russian general’ found inside unearthed coffin in Turkey’s Ardahan https://t.co/eCYpg48zsl pic.twitter.com/ikYowM9bqf— Hürriyet Daily News (@HDNER) 26 апреля 2017 г.
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