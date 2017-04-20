НАТО готовится к захвату Калининграда

Специалисты американского исследовательского центра RAND (Research and Development – "Исследования и разработка") опубликовали доклад с рекомендациями по разрушению противоракетной обороны Калининградской области. Это первый шаг при попытке захвата территории – за ним обычно следует удар по военной и административной инфраструктуре и дальнейшая оккупация.

Свою инструкцию по нападению на Россию и захвату части ее территории американские эксперты попытались замаскировать под рекомендацию по "ответной реакции НАТО" на действия российской стороны. В этой части доклада авторы прибегают к полюбившейся Западу теме якобы существующих у Москвы притязаний на прибалтийские страны. Специалисты отмечают, что у России есть возможности для дестабилизации ситуации в регионе, однако доказательств тому, что у нее также наличествует желание этим воспользоваться не приводят.

Тем не менее, эксперты RAND подводят к мысли о необходимости превентивного удара по России со стороны Калининграда. "Необходимо четко представлять возможности сильной противовоздушной обороны Калининграда. И каким образом войска НАТО будут ее нейтрализовать. Тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и об ответе России на удары по стране", – цитирует "Свободная пресса" текст доклада.

Опасения западных специалистов относительно технического оснащения сил воздушной обороны Калининградской области имеют под собой твердую почву – среди всех военных округов страны именно тут у России самая высокая плотность размещения средств ПВО и ПРО. Причем это оказалось следствием постоянных провокаций Запада, признали сами западные эксперты.

мне вот интересно аналитики НАТО не понимают,что пока НАТО будет пытаться уничтожить Калининград будет уничтожено само НАТО ?... — Алекс Пушнов (@yand2008) 17 апреля 2017 г.

"Как только НАТО начало предпринимать первые шаги по приближению к границам России, русские открыто пригрозили развернуть в Калининграде комплекс "Искандер". Но Европа проигнорировала это заявление, посчитав его блефом. Однако русские сдержали слово. Европа получила и "Искандер", и мощную систему ПВО и ПРО", – рассказал исполнительный директор аналитического Центра национальных интересов Пол Сондерс.

Также американский генерал Фрэнк Горенц в интервью New York Times отмечал, что у России есть полное право размещать на территории Калининградской области любые средства в том объеме, который она сочтет нужным. Он отметил, что серьезную проблему для авиации НАТО представляет организованная в регионе эшелонированная и комплексная противовоздушная и противоракетная оборона.