НАТО готовится к захвату Калининграда
Свою инструкцию по нападению на Россию и захвату части ее территории американские эксперты попытались замаскировать под рекомендацию по "ответной реакции НАТО" на действия российской стороны. В этой части доклада авторы прибегают к полюбившейся Западу теме якобы существующих у Москвы притязаний на прибалтийские страны. Специалисты отмечают, что у России есть возможности для дестабилизации ситуации в регионе, однако доказательств тому, что у нее также наличествует желание этим воспользоваться не приводят.
Тем не менее, эксперты RAND подводят к мысли о необходимости превентивного удара по России со стороны Калининграда. "Необходимо четко представлять возможности сильной противовоздушной обороны Калининграда. И каким образом войска НАТО будут ее нейтрализовать. Тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и об ответе России на удары по стране", – цитирует "Свободная пресса" текст доклада.
Опасения западных специалистов относительно технического оснащения сил воздушной обороны Калининградской области имеют под собой твердую почву – среди всех военных округов страны именно тут у России самая высокая плотность размещения средств ПВО и ПРО. Причем это оказалось следствием постоянных провокаций Запада, признали сами западные эксперты.
мне вот интересно аналитики НАТО не понимают,что пока НАТО будет пытаться уничтожить Калининград будет уничтожено само НАТО ?...— Алекс Пушнов (@yand2008) 17 апреля 2017 г.
"Как только НАТО начало предпринимать первые шаги по приближению к границам России, русские открыто пригрозили развернуть в Калининграде комплекс "Искандер". Но Европа проигнорировала это заявление, посчитав его блефом. Однако русские сдержали слово. Европа получила и "Искандер", и мощную систему ПВО и ПРО", – рассказал исполнительный директор аналитического Центра национальных интересов Пол Сондерс.
Также американский генерал Фрэнк Горенц в интервью New York Times отмечал, что у России есть полное право размещать на территории Калининградской области любые средства в том объеме, который она сочтет нужным. Он отметил, что серьезную проблему для авиации НАТО представляет организованная в регионе эшелонированная и комплексная противовоздушная и противоракетная оборона.
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