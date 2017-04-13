Где можно спрятаться от Третьей мировой войны
Первое место в рейтинге безопасности заняло небольшое государство Фиджи в Тихом океане. Здесь мало ресурсов, а ее географическое положение можно назвать удаленным, поэтому военное вторжение в нее невыгодно.
Вторая строчка принадлежит Ирландии. Эта страна не входит в НАТО и не сильно зависит от государств, которые потенциально могут участвовать в войне. Кроме того, Ирландия тяготеет к политике нейтралитета, сообщает Daily Express.
Замыкает тройку Мальта. Как и лидер списка, это маленькое островное государство, которое не имеет смысла атаковать.
Остальные включенные в рейтинг страны ранжируются по таким объективным критериям, как, например, рельеф местности и политический нейтралитет. Хотя распределение мест в топе можно считать довольно условным.
Далее в списке расположились Чили, Бутан и Швейцария. Первая страна защищена Андами. Бутан окружают Гималайские горы. В качестве укрытия использовать горы могут и жители Швейцарии. Кроме того, последние два государства сохраняют политический нейтралитет.
Также на случай Третьей мировой войны можно спрятаться в Исландии, Тувалу и Новой Зеландии. Еще одной страной, где можно будет укрыться, названа Дания, несмотря на то, что она является членом НАТО. В список она включена благодаря своим владениям в Гренландии.
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