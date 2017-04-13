Где можно спрятаться от Третьей мировой войны

Составлен список стран, где можно укрыться в случае Третьей мировой войны. В десятку вошли защищенные горами островные государства и страны.

Первое место в рейтинге безопасности заняло небольшое государство Фиджи в Тихом океане. Здесь мало ресурсов, а ее географическое положение можно назвать удаленным, поэтому военное вторжение в нее невыгодно.

Вторая строчка принадлежит Ирландии. Эта страна не входит в НАТО и не сильно зависит от государств, которые потенциально могут участвовать в войне. Кроме того, Ирландия тяготеет к политике нейтралитета, сообщает Daily Express.

Замыкает тройку Мальта. Как и лидер списка, это маленькое островное государство, которое не имеет смысла атаковать.

Остальные включенные в рейтинг страны ранжируются по таким объективным критериям, как, например, рельеф местности и политический нейтралитет. Хотя распределение мест в топе можно считать довольно условным.

Далее в списке расположились Чили, Бутан и Швейцария. Первая страна защищена Андами. Бутан окружают Гималайские горы. В качестве укрытия использовать горы могут и жители Швейцарии. Кроме того, последние два государства сохраняют политический нейтралитет.

Также на случай Третьей мировой войны можно спрятаться в Исландии, Тувалу и Новой Зеландии. Еще одной страной, где можно будет укрыться, названа Дания, несмотря на то, что она является членом НАТО. В список она включена благодаря своим владениям в Гренландии.