Столичным детям предложили постричься под "Гитлера"

Жители столицы обнаружили в прейскуранте парикмахерской "Воображуля" детскую прическу "Гитлерюгенд", названную по аналогии с молодежной организацией времен нацистской Германии. В самом заведении отрицают все обвинения.

Жительница столицы Ольга Макарова опубликовала в социальной сети Facebook фотографии, на которых предлагается два варианта укладки детской стрижки. "Вот, можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я, может, чего не понимаю?" – прокомментировала она.

В подтверждение своих слов Ольга Макарова также опубликовала еще один снимок из прейскуранта. "Вот еще одна страничка из каталога стрижек для мальчиков. Каталог лежит на ресепшн", – пояснила девушка.

Пользователи соцсети отметили в комментариях, что "Воображуля" – не единственная парикмахерская, в которой предлагают стрижку с подобным названием. При этом некоторые люди с пониманием отнеслись к "Гитлерюгенду". "И в моем детстве такая прическа именно так и называлась (хотя, конечно же, официально никто нигде не писал этого названия). И – стриглись так", – написал психолог Петр Ли.

Представитель парикмахерской "Воображуля" заявил, что в прейскуранте заведения прически с таким названием не представлено. Более того, в организации и вовсе отрицают, что у укладок есть какие-либо названия. "Это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек – мы делаем прически для детей по желанию родителей", – цитирует представителя заведения URA.RU.

Отметим, что мода на подобные прически вернулась в Россию в 2013 году. Во многих парикмахерских негласное название "Гитлерюгенд" решили заменить на preepy. Однако даже в тех местах, где осталось старое наименование прически, клиенты ранее не высказывали недовольства.

Напомним, хозяин бани в Новосибирске в марте 2017 года провел провокационную рекламную компанию. Он назвал свой банный комплекс по имени военной разведки Третьего рейха – "Абвер". При этом на сайте некоторое время была надпись "Освенцим отдыхает".