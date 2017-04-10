Кота свела с ума оптическая иллюзия

В Сети набирает популярность видеоролик с участием кота. На записи видно, как животное забавно реагирует на нарисованную оптическую иллюзию.

Перед котом положили листок со специально нарисованными кругами, имеющими зрительный эффект вращения. Не понимая, что происходит, животное пытается поймать "движущиеся" колеса, однако у него ничего не получается. Устав, кот буквально сходит с ума и начинает кусать и рвать бумагу с рисунком. Забавное видео за трое суток набрало более 1,6 миллиона просмотров.



