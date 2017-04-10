Кота свела с ума оптическая иллюзия
Перед котом положили листок со специально нарисованными кругами, имеющими зрительный эффект вращения. Не понимая, что происходит, животное пытается поймать "движущиеся" колеса, однако у него ничего не получается. Устав, кот буквально сходит с ума и начинает кусать и рвать бумагу с рисунком. Забавное видео за трое суток набрало более 1,6 миллиона просмотров.
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