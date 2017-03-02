Бастрыкин объяснил бегство Вороненкова в Киев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл мотивы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. "Мы дважды выносили постановление в отношении этого депутата. Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей", – цитирует его ТАСС. Уехал же он на Украину он потому, что в России его бы привлекли к уголовной ответственности и арестовали бы, подчеркнул председатель Следственного комитета.