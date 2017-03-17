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Общество

Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт

Геннадий Зюганов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов напомнил общественности об инфаркте лидера российских коммунистов, который тот перенес еще в 2012 году. Геннадий Зюганов ответил журналисту и пригласил его помериться силами в спортзал.
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"Как бы не ухайдакали генсека" – написал Венедиктов на своей странице в Twitter, напомнив о том, что Зюганов находится под постоянным наблюдением врачей из-за проблем с сердцем.

Лидер КПРФ заочно ответил журналисту: он готов пригласить Венедиктова на свою спортивную тренировку и помериться с ним силами. Заявление главного редактора "Эхо Москвы" Зюганов назвал "чушью, которая снова распространяется и за которой нет ничего другого, кроме как отстранить лидера партии от предстоящих мощных президентских выборов".

Как писали Dni.Ru, в январе в прессе появилась информация о том, что КПРФ на  президентских выборах 2018 года может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Среди возможных претендентов называли губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра Новосибирска Анатолия Локотя.


Тогда же эксперты не исключили возможности скорых перестановок в руководстве партии. Так, в своем эксклюзивном комментарии для Dni.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин заявил, что подобные слухи ходят уже не первый месяц по причини того, что в КПРФ серьезно запоздали с партийным обновлением.


Геннадий Зюганов с 1993 года является бессменным руководителем КПРФ, с этого же года избирается во все составы Государственной думы. Возглавляет парламентскую фракцию КПРФ. Принимая участие во всех президентских выборах в России (кроме 2004 года), всегда занимал второе место. Больше всего голосов набрал во втором туре выборов 1996 года (40,31%), уступив Борису Ельцину.

Автор: Александр Комаров17 марта 2017, 17:52

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