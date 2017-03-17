Венедиктов припомнил Зюганову инфаркт

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов напомнил общественности об инфаркте лидера российских коммунистов, который тот перенес еще в 2012 году. Геннадий Зюганов ответил журналисту и пригласил его помериться силами в спортзал.

"Как бы не ухайдакали генсека" – написал Венедиктов на своей странице в Twitter, напомнив о том, что Зюганов находится под постоянным наблюдением врачей из-за проблем с сердцем.

Лидер КПРФ заочно ответил журналисту: он готов пригласить Венедиктова на свою спортивную тренировку и помериться с ним силами. Заявление главного редактора "Эхо Москвы" Зюганов назвал "чушью, которая снова распространяется и за которой нет ничего другого, кроме как отстранить лидера партии от предстоящих мощных президентских выборов".

Коммунисты и в июне 12 скрывали инфаркт Зюганова. Как бы не ухайдакали генсека.... — Алексей Венедиктов (@aavst) 17 марта 2017 г.

Как писали Dni.Ru, в январе в прессе появилась информация о том, что КПРФ на президентских выборах 2018 года может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Среди возможных претендентов называли губернатора Иркутской области Сергея Левченко и мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

Тогда же эксперты не исключили возможности скорых перестановок в руководстве партии. Так, в своем эксклюзивном комментарии для Dni.ru директор Центра политологических исследований Финансового университета, политолог Павел Салин заявил, что подобные слухи ходят уже не первый месяц по причини того, что в КПРФ серьезно запоздали с партийным обновлением.

Геннадий Зюганов с 1993 года является бессменным руководителем КПРФ, с этого же года избирается во все составы Государственной думы. Возглавляет парламентскую фракцию КПРФ. Принимая участие во всех президентских выборах в России (кроме 2004 года), всегда занимал второе место. Больше всего голосов набрал во втором туре выборов 1996 года (40,31%), уступив Борису Ельцину.