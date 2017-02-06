Армия Норвегии пожаловалась на незаметные субмарины России

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Министерство обороны Норвегии во время презентации собственного доклада об угрозах безопасности пожаловалось на российские подводные лодки, которые, по заверениям ведомства, продвигаются все дальше на запад, но, одновременно с этим, становятся все менее заметными. "Современное оснащение российских подводных лодок находится на таком уровне, что становится все сложнее их обнаружить", – цитирует Flashnord главу разведслужбы Минобороны королевства генерал-лейтенанта Мортена Хаги Лунде. Он добавил, что российские субмарины двигаются под водой практически без шума.
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