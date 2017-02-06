Армия Норвегии пожаловалась на незаметные субмарины России

Министерство обороны Норвегии во время презентации собственного доклада об угрозах безопасности пожаловалось на российские подводные лодки, которые, по заверениям ведомства, продвигаются все дальше на запад, но, одновременно с этим, становятся все менее заметными. "Современное оснащение российских подводных лодок находится на таком уровне, что становится все сложнее их обнаружить", – цитирует Flashnord главу разведслужбы Минобороны королевства генерал-лейтенанта Мортена Хаги Лунде. Он добавил, что российские субмарины двигаются под водой практически без шума.