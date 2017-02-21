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Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Маркетологи уверены: 23 февраля – это такой праздник, когда можно распродать годовой запас пены для бритья, дезодорантов для "активных мужчин" или, на худой конец, приличную партию туалетной воды. День защитника отчества также ждут продавцы портмоне, галстуков и виски. Но, возможно, стоит подарить что-то действительно брутальное?
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Сейчас все больше мужчин делают ремонт самостоятельно и вместе с детьми на досуге мастерят полезные поделки для дома и дачи своими руками. Начальник отдела закупок гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Александр Брагин рассказал Dni.Ru, какие подарки порадуют настоящих мужчин 23 февраля.

Электрорубанок

Если вы ищете подарок мужчине, у которого есть дача или загородный дом, он по достоинству оценит такой подарок. Электрорубанок - незаменимый в хозяйстве инструмент. Все грубое и неотесанное, попав под его нож станет идеально гладким, без дефектов и неровностей. И главное, что для этого практически не придется прикладывать силу – всю тяжелую работу сделает электродвигатель, а мастеру нужно лишь вести рубанок в нужном направлении. Этим инструментом можно также выполнить фаску, сделать паз в заготовке и множество других операций. Но действительно бесценно – почувствовать себя творцом и из неотесанного бревна, как папа Карло, выстругать что-то стоящее. Нет ничего проще, чем сделать своими руками, например, полку. Цены на электрорубанки начинаются от 1600 рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange 

Краскопульт

Если ваш мужчина в душе художник, то идеальным подарком, который позволит ему реализовать даже самые масштабные творческие замыслы, станет краскопульт. С помощью него ваш мужчина идеально покрасит стены, потолок или двери, придаст садовой мебели любой оттенок, обновит забор, или даже поменяет цвет облупившейся тещиной скамейки, которая уже лет  30-40 стоит под ее любимой яблоней. С краскопультом справится даже ребенок, поэтому ремонт в детской можно превратить в увлекательное приключение для всей семьи. С таким инструментом в руках возможности ограничены только фантазией, а результат покраски удовлетворит даже самого дотошного перфекциониста. Стоимость краскопультов начинается от 1300 рублей.

Многофункциональный инструмент

Многофункциональные электроинструменты не так давно появились на рынке, но уверенно занимают первые места в рейтингах. Еще бы! С помощью разных насадок для этого прибора можно пилить, резать (в том числе, плитку и камень), делать небольшие углубления в древесине, полировать, шлифовать, затирать швы на плитке, в общем делать практически все необходимые при ремонте операции. К тому же, сколько можно сэкономить места в шкафу, если купить всего один инструмент, а не шесть или семь.

Любой мужчина будет просто счастлив заполучить в свое единоличное пользование такую многофункциональную игрушку. И повода отлынивать от мелкого ремонта по дому больше не будет. Многофункциональный электроинструмент подарит возможность почувствовать себя мастером на все руки и вдохновит на весенний ремонт. Цены на такой инструмент начинаются от 4000 рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Перфоратор

Наверняка у каждого в подъезде живет сосед, который никогда не расстается с этим чудесным инструментом. На этот счет полно всевозможных шуток – например, о том, что сосед даже обои перфоратором клеит. А вещь-то в хозяйстве, действительно, нужная! И совершенно не для того, чтобы соседей изводить. Как еще повесить картину, которую ваша девушка нарисовала собственными руками, а стена несущая? Или прикрепить очередную полку (сделанную, кстати, собственными руками)?

Перфоратор – это мощный инструмент, который может заменить и дрель, и шуруповерт, и отбойный молоток, и мешалку для плиточного клея. А с помощью специальной насадки – бучарды – можно даже обрабатывать грубый природный камень. Изначально таким приспособлением пользовались скульпторы. Так почему бы не почувствовать себя хоть немного Роденом? Цены на перфораторы начинаются от 2000 рублей.

Набор для выжигания по дереву

А если мужчина и вовсе склонен к творчеству, то ему просто необходимо заняться пирографией (так иначе называется выжигание по дереву). Не думайте, что это увлекательное занятие только для детей. С помощью современного прибора и разнообразных насадок к нему можно создавать на дереве настоящие шедевры. Купить простую деревянную шкатулку, выжечь на ней необычный орнамент, покрыть лаком – и эксклюзивный подарок в стиле "хэнд-мейд" готов. А можно украсить разделочную доску, хлебницу, подставки под горячие чашки или сколотить вместе с детьми кормушку и выжечь на ней необычные узоры. Всему деревянному, что под руку попадет, можно придать оригинальный вид. Стоимость набора для выжигания начинается от 1700 рублей.

21 февраля 2017, 19:30

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