Раскрыта личность Джека-потрошителя

Британская писательница детективов Патриция Корнуэлл утверждает, что раскрыла личность известного своей жестокостью преступника Джека-потрошителя. По ее словам, она имеет новые улики.

Британка считает, что у нее есть все основания полагать, что серийным убийцей был британский художник Уолтер Сикерт. К такому выводу писательница приходит в своей новой книге.

По данным Корнуэлл, три подписанных Сикертом письма и две записки, присланные в столичную полицию Джеком-потрошителем в 1888 году, были из одной пачки бумаги, состоящей из 24 листов, сообщает Daily Star. Кроме того, британка заявляет, что на счету преступника вместо пяти доказанных убийств было более 20 эпизодов.

В новой книге "Потрошитель: Тайная жизнь Уолтера Сикерта" Корнуэлл утверждает, что, работая над картинами, Сикерт одевался в костюм Потрошителя. Впервые она обвинила известного художника в 2002 году в книге "Портрет убийцы: Джек Потрошитель – дело закрыто".

Произведение привело в ярость историков живописи. А многочисленные исследователи, мечтающие раскрыть загадку личности Джека-потрошителя, назвали теории писательницы ерундой.

Новая книга с аргументами от Корнуэлл, продавшей более ста миллионов книг, выходит на этой неделе. Писательница потратила на доказательство вины художника миллионы долларов. Она даже купила стол Сикерта и 32 его картины, чтобы проверить их на предмет наличия ДНК.