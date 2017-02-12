Украинские военные пропали в Донбассе

Группа украинских разведчиков, выполнявших боевое задание в Донбассе, не вышла на связь. Военные начали поисково-спасательные работы.

Об исчезновении группы разведчиков сообщил пресс-офицер тактической группировки "Мариуполь" Дмитрий Завтонов. При этом военнослужащий не уточнил численность таинственно исчезнувшего отряда.

"Группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций", – цитирует Завтонова телеканал "112". После безуспешных попыток связаться с соратниками, военные начали поисково-спасательную операцию.

Отметим, что это уже второй случай исчезновения украинских военных в зоне проведения карательной операции в Донбассе. Так, 9 февраля появились сообщения о том, что трое бойцов украинской армии перестали выходить на связь.

Примечательно, что пропавшие 9 февраля солдаты также выполняли боевые задачи близ линии разграничения. Как выяснилось позже, военнослужащие подорвались на мине.

Напомним, Украина начала новую фазу карательной операции в Донбассе в 2017 году. Столкновения между силами ДНР и украинскими солдатами близ линии разграничения происходят практически ежедневно. Известно, что в результате действий Киева пострадали местные жители.