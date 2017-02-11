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Порошенко похвастался новой ракетой

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о разработке нового ракетного вооружения. Для запуска полного блока из 20 снарядов будет достаточно половины секунды.
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Об успехах украинской военной промышленности президент страны сообщил в социальной сети Facebook. По словам Порошенко, новые ракеты предназначены для поражения наземных целей.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Президент страны отметил, что вооружение поступит в распоряжение Воздушных сил Украины. Новые ракеты будут установлены на ударные вертолеты и самолеты.

Президент Украины уточнил, что для запуска полного блока из 20 снарядов будет достаточно половины секунды. Когда именно ракеты поступят на вооружение Воздушных сил страны, не уточняется.

Не исключено, что разработка нового вооружения на Украине связана с карательной операцией в Донбассе, которую президент страны начал с новой силой в 2017 году. Украинский бойцы ежедневно обстреливают Донецк и пригород и пытаются захватить поселения на границе с ДНР.

Как писали Dni.Ru, в результате действий украинских военных пострадали не только солдаты ДНР, но и мирные жители. Тем не менее попытки захвата территории пока не увенчались успехом.

Автор: Евгений Мышко11 февраля 2017, 11:39

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