Недовольный осьминог набросился на дайвера
На опубликованных кадрах видно, как осьминог весь надувается и чернеет при встрече с дайвером. "Он несколько раз врезался в меня, будто шар для боулинга, а затем начал подлетать, словно парашут", – рассказал исследователь морских глубин. Во время нападения животное увеличилось в несколько раз, передает НСН.
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