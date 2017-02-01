Недовольный осьминог набросился на дайвера

Дайвер из Австралии выложил на YouTube необычный ролик. Энтузиасту удалось запечатлеть осьминога во время утренней охоты: животное не очень обрадовалось встрече.

На опубликованных кадрах видно, как осьминог весь надувается и чернеет при встрече с дайвером. "Он несколько раз врезался в меня, будто шар для боулинга, а затем начал подлетать, словно парашут", – рассказал исследователь морских глубин. Во время нападения животное увеличилось в несколько раз, передает НСН.