В Москве эвакуировали здание суда

Нагатинский суд Москвы был эвакуирован днем 1 февраля. По предварительным данным, в здании произошло задымление.
"Сотрудников суда и посетителей эвакуировали из-за задымления, заседания на время прерваны", – цитирует "Газета.ru" представителей суда. Здание обследуют сотрудники экстренных служб, сообщает РИА Новости.
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