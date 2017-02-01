В Москве эвакуировали здание суда

Нагатинский суд Москвы был эвакуирован днем 1 февраля. По предварительным данным, в здании произошло задымление.

"Сотрудников суда и посетителей эвакуировали из-за задымления, заседания на время прерваны", – цитирует "Газета.ru" представителей суда. Здание обследуют сотрудники экстренных служб, сообщает РИА Новости.