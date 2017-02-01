Грызущий картошку дикобраз стал звездой
За короткое время ролик посмотрели уже более 300 тысяч человек. "Сладкий картофель идеален для полдника... просто спросите об этом нашего цепкохвостого дикобраза Колючку!", – подписали представители зоопарка свою публикацию. В комментариях под видео пользователи признаются, что Колючка заставил их полюбить дикобразов.
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