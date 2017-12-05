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Общество

Когда мусульмане захватят Европу

Фото: GLOBAL LOOK press/Khang Nguyen
Население Европы без миграции ждет существенный спад из-за снижения рождаемости и все более быстрого старения населения. В то же время подавляющее большинство мигрантов исповедуют ислам. И к 2050 году сторонники этой религии получат значительное влияние в ЕС, приходят к выводу эксперты Pew Research Center.
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Мусульманское население Европы с 2010 по 2016 годы существенно выросло. Причем произошло это не только благодаря притоку мигрантов, но и рождению новых детей в мусульманских семьях. Авторы доклада Pew Research Center отмечают, что эта религиозная группа достаточно устойчива. За шесть лет только 160 тысяч человек из числа исповедующих ислам отказались от этого вероисповедания в пользу другой религии или стали атеистами.

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Специалисты американского исследовательского центра составили три варианта прогноза изменения численности мусульманского населения в Европе к 2050 году. При любом из них доля исповедующих ислам жителей Старого Света возрастет весьма существенно. Однако это единственный путь избежать еще большего темпа старения населения и снижения его общей численности.

Первый рассмотренный экспертами вариант основан на так называемой нулевой миграции – предполагается, что поток мусульман в европейские государства внезапно снизится до совсем незначительного. В этом случае эксперты полагают, что в 2050 году доля сторонников ислама в Европе составит 7,4% от общего числа ее жителей.

В соответствии со вторым сценарием интенсивный поток миграции в Европу, который исследователи наблюдали в 2015-2016 годах, вновь снизится до уровня 2013-2014 годов. Тогда, по мнению специалистов, число исповедующих ислам в 2050 году составит 11,2% населения стран Старого Света.

Третий возможный вариант предполагает крайне высокий уровень миграции из мусульманских стран. В этом случае через 30 лет мусульманами будут 14% от общего числа жителей Европы. При этом эксперты подчеркивают, что мигранты в основной своей массе моложе большинства европейцев. И, учитывая их большую сплоченность по сравнению с коренными жителями стран ЕС, у них неплохие шансы занять высокие посты в политике и экономике государств.

Автор: Андрей Евлампиев5 декабря 2017, 14:38

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