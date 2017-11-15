Киев – Брюсселю: Скажите, за что мы воюем

Украина заплатила самую высокую цену за свои европейские устремления. И теперь Киев ждет от Брюсселя четкого сигнала о перспективах присоединения к Евросоюзу. С патетическим посланием обратилась к ЕС администрация Порошенко.

Статья под громким заголовком "Украина – Евросоюз: скажите нам, за что мы воюем" появилась в брюссельском издании EU Observer. Автором значится замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев. Посвящен опус, в основном, восхвалению великих достижений Незалежной – и, в то же время, полна недоумения по поводу того, что Украина до сих пор не стала частью Евросоюза.

"Мы не просто европейское государство. Мы – европейское государство, которое заплатило самую высокую цену за свои законные устремления. Где еще можно найти другую нацию, которая жертвует собой ради ценностей, которые символизирует флаг ЕС?" – пишет Елисеев.

Далее следует перечисление достижений украинской цивилизации. Так, выясняется, что "Украина движется вперед по пути интеграции в энергетический союз, единый цифровой рынок, к ассоциации с Шенгенской зоной и потенциального присоединения к таможенному союзу ЕС".

Когда вызывал проститутку, а приехала двоюродная сестра из Ивано-Франковской области. pic.twitter.com/AOE4J3llWR — Стакан Порошенко (@StPoroshenko) 10 ноября 2017 г.

Ну и тут, естественно, переход к описанию трагической судьбы народа, страдающего от "прямой гибридной агрессии России". Причем страдают от этой агрессии неведомого типа и "многие другие страны ЕС". "Мы, украинцы, не требуем от ЕС воевать за Европу на Донбассе. Мы можем драться. Но ЕС должен хотя бы четко сказать, за что эта борьба", – прямо в лоб (а, может, и гибридно) спрашивает Елисеев европейских кураторов. "Задача Украины – быть готовой. Задача ЕС – решать, готова ли Украина, или когда это может произойти", – ставит на место замглавы администрации Порошенко неповоротливых европейцев.

Украинцы, как европейская нация, достигли значительного прогресса в сложных политических и экономических реформах в условиях противостояния внешней агрессии современных вооруженных сил России, пишет Елисеев. "Сейчас нет времени для сомнений, умиротворения и полумер, а также политики по принципу "ждем и наблюдаем". Мы должны быть более амбициозными, а не пассивными. Быть смелыми, не уходить от реальности и четко назвать агрессора. Чего Украина чрезвычайно хочет, так это простого сигнала: как только вы будете готовы, вы присоединитесь", – смело заявляет украинский политик.