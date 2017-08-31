Русские немцы отвернулись от Меркель

Выходцы из СССР в Германии отвернулись от Меркель. Главной причиной недовольства "русских немцев" канцлером и возглавляемым ею блоком ХДС/ХСС стала миграционная политика – а точнее, засилье беженцев из мусульманских стран.

Поддержка выходцев из Советского Союза важна для любой из партий, которые готовятся к сентябрьским выборам в ФРГ. "Русские немцы" - крупнейшая из групп мигрантов в Германии – насчитывает 2,5 миллиона человек. И если раньше почти 75% ее представителей, имеющих право голоса, отдавали предпочтение партии Меркель, то теперь их симпатии – на стороне популистской "Альтернативы для Германии". Выходцев из СССР прельщают прокремлёвские взгляды движения и его бескомпромиссный подход к вопросу о мусульманских беженцах, пишет Financial Times.

"ХДС/ХСС настолько полевел, что фактически предал собственные ценности. ХДС бросил нас, и AдГ стала нашим новым политическим пристанищем", – цитирует издание русскоязычного немца, кандидата от "Альтернативы" Альберта Брайнингера.

Поддерживая ХДС/ХСС, выходцы из Союза выражали признательность канцлеру Гельмуту Колю, который возглавлял консервативный блок в 1990-е годы и открыл для них дверь в Германию в конце холодной войны. Однако с тех пор ситуация изменилась. "Коль умер, и мы больше ничего не должны этой партии", – убеждён Брайнингер.

Опросы свидетельствуют, что поддержка консервативного блока среди выходцев из СССР снизилась до 45%. Теперь они предпочитают голосовать за более мелкие партии. По официальным данным, AдГ симпатизируют лишь 4,7%. Однако некоторые аналитики полагают, что эти цифры занижены. Политолог Ахим Гёррес утверждает, что как минимум 20% русских немцев намерены отдать свои голоса популистам. Его точку зрения подтверждают результаты последних региональных выборов.

Партия AдГ выставляет на сентябрьские выборы в бундестаг семь русско-немецких кандидатов. Предвыборные программы движения переведены на русский язык. АдГ выступает за проведение пророссийской политики – в частности, обещает покончить с экономическими санкциями против Москвы.

Поворотным моментом для сомневающихся русско-немецких избирателей стало решение Меркель открыть нараспашку границы Германии для более чем миллиона мигрантов-мусульман. "Они чувствуют несправедливость. Некоторые из них говорят, что беженцы всё получают легко, а для них это был трудный, долгий процесс", – отмечает политолог. Вдобавок, подчеркивают эксперты, многие русские немцы приехали из стран с мусульманским населением. "Они знают по собственному опыту, что такое ислам – и здесь он им не нужен. Они хотят сохранить в Германии западно-христианскую культуру", – заявил Альберт Брайнингер.

Издание напоминает, что русские немцы – потомки немецких земледельцев, которые поселились на берегах Волги в XVІІІ веке. В 1941 году они были сосланы Сталиным в Сибирь и в Казахстан. А после распада СССР многие вернулись на свою историческую родину.