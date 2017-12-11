"Аэрофлот" стал лучшим мировым авиабрендом
Торжественный церемония объявления и награждения победителей
прошла на вьетнамском острове-курорте Фукуок, куда съехались представители
ведущих авиакомпаний со всего Света. За право называться лидирующим авиационным
брендом мира российской авиакомпанией боролась известная компания Emirates.
Однако победить "Аэрофлот", признанный в итоге самым узнаваемым именем в мировой авиации, перевозчику из Объе6диненных Арабских Эмиратов оказалось не по силам. Как отметил гендиректор крупнейшей российской авиакомпании Виталий Савельев, эта победа является и большой честью для коллектива "Аэрофлота", и в то же время является закономерным результатом работы.
По его словам, завоеванная награда World Travel Awards является аналогом Оскара в туристической отрасли. "Чтобы получить его, причем в такой престижной категории, от нас потребовалась большая работа, – отметил Савельев. – Сегодня Аэрофлот входит в топ-20 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку".
Глава "Аэрофлота" также напомнил, что российский перевозчик имеет рейтинги "четыре звезды" Skytrax и "пять звезд" американской пассажирской ассоциации APEX. "Горд тем, что мы добились звания лидирующего авиационного бренда мира" – подчеркнул он.
"Аэрофлот сделает все, чтобы удерживать этот титул и впредь".
World Travel Awards ежегодно вручается лучшим представителям индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданских авиаперевозок. Премия в течение всего года вручается на национальном, региональном и мировом уровнях. Имена победителей определяются в ходе интернет-голосования сотен тысяч профессионалов и миллионов туристов. Главные критерии оценки – качество продукта и уровень сервиса.
Впервые о лидерстве "Аэрофлота" в качестве мирового имени заявило ведущее в области оценки брендов международное агентство Brand Finance. В начале текущего года перевозчик был признан самым сильным национальным брендом и авиабрендом в мире.
Кроме того, крупнейшая в стране авиакомпания заняла первое место в региональном этапе World Travel Awards 2017 сразу в двух номинациях - "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом". Победа позволила "Аэрофлоту" попасть в мировой финал премии. Причем, ранее ни одна российская компания не достигала таких высот.
Напомним, "Аэрофлот", входящий в глобальный авиационный альянс SkyTeam, является ведущим авиаперевозчиком России. Суммарная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. За прошлый год "Аэрофлот" перевез 29 миллионов человек, а вместе с авиакомпаниями одноименной группы – 43,4 миллиона пассажиров. В парке перевозчика, который считается одним из самых молодых в мире – 220 воздушных судов. Аэропортом базирования является "Шереметьево".
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