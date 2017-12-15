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Общество

Российские авиакомпании вышли на мировой уровень

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Российским авиакомпаниям удалось добиться уверенной конкуренции с лучшими европейскими перевозчиками. Это стало возможным благодаря повышению качества обслуживания и развитию электронных услуг. Немаловажную роль сыграло и динамичное обновление парка воздушных судов.
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Лидерами российского рынка перевозок стали "Аэрофлот", "Россия" и S7 Airlines. Сегодня эти компании уверенно конкурируют с европейскими перевозчиками, а их финансовое положение позволяет делать существенные инвестиции в сферу повышения качества услуг для своих пассажиров.

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И это уже приносит свои результаты: услуги перевозчиков пользуются высоким спросом. Более 55% пассажиров, перевезенных отечественными авиакомпаниями, воспользовались услугами одной из этих трех компаний.

Бренд с мировым именем, хорошо известный еще в Советском Союзе – "Аэрофлот". Сегодня компания предоставляет высокий уровень сервиса. Не отстает от нее и S7. В рейтинге они идут рука об руку – 4 и 3,5 звезды соответственно. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Сервис в российском небе - 2017".

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg

Опубликованные на прошлой неделе результаты исследования  дали общее представление об объеме услуг, включенных в стоимость билетов экономического класса.

Из 11-ти номинаций в семи у "Аэрофлота" – золото. Среди них – лучшее бортовое питание, развлечения в полете, информативность сайта и мобильное приложение. По чистоте салонов воздушных судов лучшей признана авиакомпания "Победа", а золото в номинации "торговля на борту" взяла S7.

В тройку лидеров среди российских авиакомпаний вошла "Россия", она на одной строчке в рейтинге с S7. Это является главным прорывом в исследовании. При этом работа по улучшению продукта в "России" продолжается, перевозчик вводит в эксплуатацию самолеты с обновленным интерьером, последовательно повышает стандарты обслуживания на борту, а в части информационных сервисов автоматически получает доступ ко всем наработкам материнской авиакомпании.

Фото: wikipedia.orgРейтинг составлялся на основе исследований по программе "тайный пассажир", она популярна сейчас во всем мире. Во время исследования оценивались и специальные номинации. Например, такие, как "сон на борту". Проверялось наличие и качество подушек, пледов, специального освещения, фирменных масок для сна, комфортной температуры в салоне.

В номинации "чтение на борту" эксперты интересовались наличием и качеством бортового журнала авиакомпании и количеством наименований газет и журналов, предлагаемых бесплатно. Здесь снова в лидерах "Аэрофлот".

Исполнительный директор информационного агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев лично принимал участие в полетах в качестве "тайного пассажира". По итогам своих путешествий он особо отметил, что на международных линиях "Аэрофлот" предлагает лучшее обслуживание, чем его партнеры по альянсу SkyTeam. А S7 Airlines получила наивысшие оценки за информативность и удобство сайта и мобильного приложения.

Фото: GLOBAL LOOK press/J.M. Guyon

По словам Пантелеева, удостоенные одной – двух звезд перевозчики выбрали стратегию агрессивного сокращения издержек, отказались от предоставления питания, ввели ряд строгих ограничений по провозу багажа, что ухудшило экспертные оценки.

Практическая польза уникального исследования, проведенного по научным методикам,  для обычных пассажиров состоит в том, что теперь можно получить информацию об уровне сервиса на специальном сайте airlines.goodfly.ru. Таким образом, у потенциальных клиентов авиакомпаний появилась возможность сравнить их предложения не только по цене, но и по качеству сервиса.

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chaplygin


Автор: Александр Комаров15 декабря 2017, 14:01

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