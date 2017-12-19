Россияне будут платить алименты по-новому
Отмечается, что суды во время установления суммы алиментов и расследуя ситуации с невыплатой алиментов, должны учитывать множество факторов – как со стороны плательщика, так и с принимающей алименты стороны. Большое место отводится на понимание конкретной сложившейся ситуации и поиску решения с учетом всех обстоятельств.
Отдельно прописана тема содержания взрослыми детьми своих родителей. Так, суды должны будут изучать возможности самих пожилых отца и матери оплачивать свои расходы. Кроме того, установленные алименты на содержание родителей не должны лечь тяжелым бременем на детей, имеющих свою семью и, как следствие, дополнительные траты, сообщает газета "Известия".
Также Верховный суд разъясняет, что при изменении величины алиментов на несовершеннолетних детей суды обязаны учитывать все доходы плательщика, включая ценные бумаги, вклады и доли в уставном капитале предприятий, паи.
Специалисты считают разъяснения Верховного суда своевременными. По их мнению, это даст возможность взыскивать алименты в справедливом размере.
Например, адвокат Кира Корума отметила, что Верховный суд указал на необходимость шире подходить к пониманию имущества и доходов, наличие которых необходимо учитывать при определении материального положения сторон. Отметим, последний раз суд готовил аналогичный документ в 1996 году.
Президентская кампания светской львицы под угрозой
Стилиста экстренно госпитализировали
Певица и актриса высказалась о сексуальной ориентации ведущего
Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"